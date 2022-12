Feira do Artesanato movimenta comércio em Samambaia no final de ano

A iniciativa é uma oportunidade de presentear amigos e familiares, neste Natal, com peças produzidas por artistas brasilienses

Quem ainda não comprou o presente de amigo secreto, lembrancinhas ou utilidades e artigos natalinos não pode deixar de ir a Feira Livre do Artesanato – EXPORSAM, localizada no canteiro central da Primeira Avenida Norte, de Samambaia, entre as quadras 208/408, em frente ao Banco do Brasil.

A feira de artesanato será realizada de segunda a sábado, a partir das 8h, e já mudou o cenário na área comercial de Samambaia, com um longo túnel com expositores de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e demais artesãos do DF. O evento traz oportunidades para os artesãos da cidade exporem os seus produtos.

Com o objetivo atrair visitantes para uma experiência natalina diferente para a comunidade, a EXPORSAM- Feira Livre do Artesanato, também dá oportunidade ao pequeno empreendedor para ter mais uma fonte de renda no final do ano a feira leva diversidade e cultura local para a cidade de Samambaia até o dia 15 de março de 2023.

Para a organização, a iniciativa é uma oportunidade de presentear amigos e familiares, neste Natal, com peças produzidas por artistas brasilienses, pois a feira dá a chance para os artistas locais apresentarem seus produtos feitos à mão. O projeto conta com fomento e apoio da Secretaria de Economia Criativa do DF e do Fundo de Apoio à Cultura – FAC/DF.

EXPORSAM – Feira Livre do Artesanato

Data: de 21 de dezembro de 2022 à 15 de março de 2023

Horário: a partir das 8h

Local: Canteiro central da Primeira Avenida Norte, de Samambaia, entre as quadras 208/408, em frente ao Banco do Brasil.