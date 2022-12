Brasília apresenta elenco para Candangão 2023 e faz doação de cestas básicas

Também estiveram presentes no evento o ex-jogador Léo Moura e o deputado Júlio César, que vai assumir a Secretaria de Esportes do DF

Na tarde de quinta-feira (22), o Brasília Futebol Clube apresentou seu elenco para o Campeonato Candango 2023. O evento foi realizado na Arena BRB/Mané Garrincha, e contou coma entrega de cestas básicas para alunos de escolinhas de projetos sociais.

Após a ação social, a equipe seguiu para a coletiva, onde houve a apresentação de cada atleta por posição. Além dos jogadores e da comissão técnica, também estiveram presentes no evento Léo Moura, ex-jogador de Flamengo e Grêmio, e o deputado Júlio César, que vai assumir a Secretaria de Esportes do DF.

A Arena BRB/Mané Garrincha será a casa do Colorado na próxima temporada, exceto em datas que coincidirem com outros eventos já programados para o local. A equipe estreia no Candangão no dia 29 de janeiro, às 15h, contra o Real Brasília.

Felipe Sitônio, executivo de futebol do clube, afirmou que a equipe foi montada após meses analisando o mercado. “Todos chegaram aqui a partir de muita análise e estudo. Temos convicção de que esses atletas nos levarão ao objetivo principal, que é chegar na final da competição”, completou. O presidente Flávio Simão e o supervisor de futebol Filipe Lemes também fazem parte do departamento de futebol.

Elenco

Goleiros

Jennerson

Luan Carlos

Lucas Diniz

Zagueiros

Dant

Negueba

Vinicius Sangiorgi

Edimar

Juan

Laterais

Crystian Souza

Kauan Saraiva

Marquinhos

Espeto

Hugo Leonardo

Volantes

Dadinho

Castro Jr

Borjão

Yuri Ferreira

Marcos Antonio

Lucas

Meias

Juninho

Hiwry Cezar

Iago Paz

Atacantes

Titico

Mirandinha

Ewerton Potiguar

Dan

Julio Carioca

Matheus Henrique

Careca

Raphael Guimarães

Técnico: Ricardo Antônio