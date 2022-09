Motorista morre após bater carro em outdoor

Para a retirada do corpo do motorista, identificado apenas como E. C., que ficou preso às ferragens, foi necessária a abertura forçada da porta

Um motorista de 26 anos faleceu, na noite de ontem (23), após bater o carro na estrutura metálica de um outdoor na Via Estrutural.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o teto do carro chegou a afundar com a colisão.

Veja o vídeo:

Para a retirada do corpo do motorista, identificado apenas como E. C., que ficou preso às ferragens, foi necessária a abertura forçada da porta.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há informações sobre a dinâmica do acidente. As polícias Militar e Civil foram acionadas.