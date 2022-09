Trecho da duplicação da DF-250 é liberado

Investimento de R$ 12,1 milhões gerou 70 empregos na obra que vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas diariamente

Foi liberado nesta sexta-feira (23) o primeiro trecho da duplicação da rodovia DF-250. A entrega contempla 3,3 km do total de 5,3 km da obra, situada entre a Estrada Parque Contorno (DF-001) e a Estrada Parque Tamanduá (DF-015) até o acesso ao Núcleo Rural de Sobradinho dos Melos.

O investimento total na obra é de R$ 12.157.549,20, que inclui terraplanagem, pavimentação, ciclofaixa, drenagem e sinalizações horizontal e vertical. Com ela foram gerados cerca de 70 empregos, e as melhorias vão beneficiar cerca de 30 mil motoristas diariamente.

“A primeira parte da obra foi entregue e vai beneficiar muitos moradores ali da região. Agora, vamos continuar para concluir os 5,3 km de pavimentação e partir para a iluminação, instalação de paradas de ônibus e todo ajardinamento”, explica o governador Ibaneis Rocha.

Antes da entrega do primeiro trecho nesta sexta-feira (23), os veículos dividiam uma pista de mão dupla, o que possibilitava a ocorrência de acidentes e gerava congestionamentos.

A obra faz parte de um projeto de complexo viário na região, que inclui a construção do viaduto do Itapoã/Paranoá, com quatro alças de acesso, e a pavimentação da DF-456, que pega do balão que vai para Sobradinho dos Melos até a porta do Paranoá, praticamente.