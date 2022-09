Mulher dá à luz no Buraco do Tatu com a ajuda de bombeiros

O parto ocorreu sem complicações e dentro do próprio carro do casal. Tanto os pais quanto os militares ficaram emocionados com o nascimento

Uma mulher deu à luz, na manhã desta sexta-feira (23), dentro do carro, enquanto passava pelo Buraco do Tatu, próximo à Rodoviária do Plano Piloto.

Para a sorte do casal, próximo a eles estava uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), realizando um atendimento de vazamento de combustível de um carro.

O marido da mulher abordou a equipe, que imediatamente se mobilizou e preparou o campo para nascimento da criança.

O parto ocorreu sem complicações e dentro do próprio carro do casal. Tanto os pais quanto os militares ficaram emocionados com o nascimento.

A mãe, identificada apenas como J. M. C. de 39 de idade, foi encaminhada pela ambulância do CBMDF, até a Clínica Luz de Candieiro na Asa Sul de Brasília, e o pai, identificado apenas como P. J. A. B., seguiu a viatura de carro.

Veja o vídeo: