Em campanha, Ibaneis domina as redes sociais

Candidato à reeleição e líder nas pesquisas, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) tem a maior relevância nas redes sociais tem a maior relevância nas redes sociais e mais menções em portais de notícias em comparação com seus adversários, segundo o MonitoraBR.

Ibaneis também ocupa a 18ª colocação entre 1.678 políticos cadastrados na plataforma, à frente dos concorrentes Paulo Octávio (PSD), Leila Barros (PDT) e Leandro Grass (PV). Nessa plataforma, são calculados três diferentes tipos de métricas – redes sociais, menções em portais de notícia e Web Analytics (números do site).

Em maio de 2021, Ibaneis ocupava a 167ª colocação, o que demonstra o poder das redes sociais e o quanto a do candidato evoluiu em pouco mais de um ano, subindo 149 posições.

Os números apontam que Ibaneis é o candidato que mais cresceu no Instagram e Facebook em 2022, até o período pré-eleitoral. Ou seja, até a primeira quinzena de agosto. Somando todas as redes, Ibaneis Rocha tem mais de 230 mil seguidores, representando 49,72% do número de seguidores de Leila Barros, Paulo Octávio e Leandro Grass, candidatos que pontuam logo abaixo de Ibaneis nas pesquisas de intenção de voto.

Além de ser o candidato que possui a maior fatia de seguidores no mercado digital, o emedebista também é o candidato que mais vem crescendo no ambiente digital. Um exemplo disso são os mais de 30 mil seguidores que Ibaneis ganhou apenas em 2022.

No decorrer deste ano, o candidato do MDB foi quem mais cresceu no Facebook e no Instagram em comparação com sua concorrência. Ele teve um aumento de 16.150 seguidores no Facebook e 11.559 no Instagram, enquanto Leandro Grass subiu 1.439 seguidores no Facebook e 7.790 no Instagram.

Ainda no Instagram, Ibaneis teve mais de 100 mil comentários, enquanto Leila Barros bateu a casa dos 19 mil. Já em quantidade de curtidas, o emedebista agregou 160 mil a mais do que a senadora.

Em 2022, Ibaneis teve a maior quantidade de interações médias no Instagram, ficando com um total de 1.140, seguido por Leandro Grass, com 437, Leila Barros, com 408,20, e Paulo Octávio, com 295,80.

No Youtube, Ibaneis é o concorrente ao Buriti mais ativo, tendo publicado 30 vídeos em agosto, contra 14 de Leila. Ele também teve mais replies – respostas a outros usuários – no Twitter do que seus adversários. Foram 2.235 contra 1.206 de Grass e 542 de Leila.

Domínio nas redes e no noticiário

Ibaneis é também o candidato mais mencionado em portais de notícias, segundo o Zeeng Score, indicador que compara marcas no ambiente digital. Nesse quesito, o atual governador do DF tem nota de 3,45, acima de Leandro Grass e Paulo Octávio, ambos com 3,14, e Leila Barros, com 2,98.

Apenas no mês de agosto, Ibaneis teve um total de 6.429 menções em sites, chegando a ser mencionado aproximadamente 15x a mais do que o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, Paulo Octávio.

Em outro ranking do Zeeng Score, Ibaneis lidera no quesito redes sociais, com pontuação de 2,82. Essa marca é superior aos 2,71 de Leila Barros, os 2,19 de Leandro Grass e os 1,43 pontos de Paulo Octávio, comprovando a grande presença digital do governador do DF.