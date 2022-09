Motociclista morre após colisão com carro na BR-020

Na manhã desta sexta-feira, 29, um motociclista, de 29 anos, morreu após colisão com um carro, o acidente ocorreu na BR-020

Na manhã desta sexta-feira, 29, um motociclista, de 29 anos, morreu após colisão com um carro. O acidente ocorreu na BR-020, altura da Embrapa, sentido Brasília.

No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou uma moto, de cor preta, colidida na traseira de uma caminhonete.

No ato da colisão, o motociclista teve parada cardiorrespiratória sendo atendido por uma ambulância da UTI Vida que trafegava no momento do acidente.

Em seguida, foi realizada ressuscitação cardiorrespiratória (RCP) por 50 minutos, mas sem sucesso, declarado óbito da vítima pelo médico que estava na ambulância.

O condutor da caminhonete, Mitsubishi de cor prata, não ficou ferido após o acidente.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).