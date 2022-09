Foragido da Justiça por feminicídio no Pará é preso no DF

Nesta sexta-feira, 23, a PCDF predeu um homem de 56 anos foragido da Justiça do Estado por Pará pelo crime de feminicídio, no Gama

Nesta sexta-feira, 23, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) predeu um homem de 56 anos foragido da Justiça do Estado por Pará pelo crime de feminicídio, no Gama.

Segundo a polícia, o crime foi cometido em dezembro de 2021, no município de São Félix do Xingu, PA — localizado a mil quilômetros de distância da capital paraense.

Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça daquele Estado, por meio da 20ª DP.

O suspeito estava escondido em uma residência na Q. 36 do Setor Leste.

Ele foi preso e recolhido ao cárcere da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça e, posteriormente, será recambiado ao sistema prisional do Estado do Pará.