Volume de água no reservatório do Descoberto fica abaixo de 50%

A Barragem do Rio Descoberto, principal reservatório do Distrito Federal, ficou com o volume de água abaixo de 50% pela primeira vez neste ano. A informação é da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa), e o índice foi medido na quinta-feira (22).

Apesar do índice ter baixado, a época da chuva já começou, e por isso, a população não deve sofrer com o desabastecimento. Para efeitos de comparação, o valor de referência para o mês de setembro é de 48%, e o volume medido ontem foi de 49,9%.

Esse foi o maior período de estiagem dos últimos 52 anos, com 131 dias sem chuva. Mas o tempo virou, e desde o final da semana passada, grandes tempestades estão sendo vistas por todo o Distrito Federal.