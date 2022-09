Incêndio atinge Marina no Setor de Clubes Sul

O CBMDF orienta a população que, em caso de incêndio, ligue imediatamente para o número 193 informando o local do sinistro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência na madrugada desta sexta-feira (23), por volta das 2h, na Marina Cia. Lake, no Setor de Clubes Sul.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram muita fumaça e chamas. O incêndio atingiu alguns containers marítimos, que tinham em seu interior freezers, mesas, cadeiras, ar condicionado e geladeira. Além disso, estavam em um local com uma grande cobertura com estrutura toda em madeira, o que fez com que as chamas se propagassem rapidamente.

O fogo foi controlado com a utilização de espuma química. Não houve vítimas e o pier do local foi preservado, junto com as outras sete embarcações que estavam lá.

O CBMDF orienta a população que, em caso de incêndio, ligue imediatamente para o número 193 informando o local do sinistro e um ponto de referência. “Jamais tentem apagar as chamas por conta própria, o que pode aumentar o desastre, diminuindo o tempo de resposta e podendo gerar vítimas”, disse a equipe.