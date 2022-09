Motociclista de 45 anos morre após colisão com ônibus em Ceilândia

Nesta sexta-feira, 09, uma colisão entre um ônibus da empresa São José e uma motocicleta Honda vermelha, levou a morte de um homem de 45 anos

No início desta manhã de sexta-feira, 09, uma colisão entre um ônibus da empresa São José e uma motocicleta Honda vermelha, levou a morte de um homem de 45 anos. O acidente aconteceu em Ceilândia Centro, no Setor M.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 8h22 para atender as vítimas.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram o motociclista sem vida e a moto dele embaixo do coletivo.

O trânsito ficou congestionado na altura da CNM 2. A Polícia Civil (PCDF) e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) assumiram, respectivamente, os cuidados com a cena do acidente e com o tráfego na região.