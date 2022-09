Detran abre concurso com salário de até R$ 6,4 mil

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 11 de novembro, e a divulgação do resultado final do concurso ser apenas no ano que vem

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o edital do novo concurso público do Detran, para provimento de vagas nos cargos de analista em atividades de trânsito e técnico em atividades de trânsito.

O concurso é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IFB). São 129 vagas imediatas e outras 237 para formação de cadastro reserva. Confira a disposição:

O cargo de analista em atividades de trânsito é de nível superior em qualquer área, e tem como função fiscalizar e controlar as atividades das entidades credenciadas, contratadas ou conveniadas pelo Detran. A remuneração inicial é de R$ 6.437,50, para 40h semanais de trabalho.

Já o cargo de técncio em atividades de trânsito é de nível médio, para executar atividades relacionadas ao suporte no desempenho das atribuições da carreira de trânsito. A remuneração inicial é de R$ 4.650, para 40h semanais de trabalho.

Inscrições

O período de inscrições vai das 10h do dia 10 de outubro até às 23h do dia 8 de novembro. Os interessados devem se inscrever pela internet, no site do IBFC. O valor da taxa é de R$ 90 para o cargo de analista e R$ 80 para o de técnico.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 11 de novembro, e a divulgação do resultado final do concurso será realizada apenas no dia 11 de abril de 2023.