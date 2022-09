PCDF deflagra operação e prende 16 pessoas

A PCDF deflagrou a Operação Narcóticos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas nas praças públicas de Ceilândia e do Sol Nascente

Na noite dessa quinta-feira, 08, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP, deflagrou a 12ª Operação Narcóticos, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes nas praças públicas de Ceilândia e do Sol Nascente. A ação resultou na prisão de 16 pessoas envolvidas em delitos diversos.

Durante a operação foram conduzidos à delegacia: uma pessoa autuada por tráfico de drogas; um adolescente infrator e 12 usuários de drogas; um preso por porte de arma branca e um por possuir mandado de prisão preventiva pela prática de crime de homicídio ocorrido na área dessa circunscricional, no mês de maio, do corrente ano.

De acordo com a delegacia, nos últimos 45 dias, a respectiva unidade policial conduziu, à delegacia, 102 pessoas suspeitas de envolvimento em ocorrências diversas.

Tais ações ocorreram nas fases anteriores da operação, deflagradas em áreas críticas e de maior incidência de violência e delitos, com o intuito de combater a criminalidade e garantir a segurança e tranquilidade dos moradores da cidade de Ceilândia.