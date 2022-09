GDF lança concurso público com 350 vagas imediatas

Além das 350 vagas imediatas, o concurso terá também outras 1.150 oportunidades para formação de cadastro reserva

O GDF, por meio da Secretaria de economia do Distrito Federal, vai realizar um concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de gestor em políticas públicas e gestão governamental, e analista em políticas públicas e gestão governamental.

O concurso será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Serão 100 vagas imediatas para o cargo de gestor, com 300 para formação de cadastro reserva, e 150 vagas imediatas para o cargo de analista, além de 850 vagas para formação de cadastro reserva.

Todos os candidatos passarão por prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. Para aqueles que tentam o cargo de gestor, haverá também uma prova discursiva e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos, de caráter classificatório. Todas as etapas acontecerão no DF.

Confira a disposição das vagas para o cargo de gestor, que tem remuneração inicial de R$ 7.760 mil.

Já para o cargo de analista, a remuneração inicial é de R$ 4.940. Confira a disposição das vagas:

Inscrições

Os interessados em participar do concurso poderão se inscrever no período de 8h do dia 14 de outubro às 22h do dia 20 de novembro, pelo site da banca organizadora, a IADES. Para o cargo de gestor, a taxa é de R$ 79, enquanto para o cargo de analista é de R$ 54.

A prova objetiva será aplicada no dia 18 de dezembro, e o resultado final do concurso será divulgado no DODF na data provável de 18 de maio de 2023.