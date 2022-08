Moto colide com carro no Eixinho Sul

Nesta segunda-feira (29), uma moto CG 150, de cor preta, colidiu com um carro MG 6, de cor laranja, no Eixinho Sul, altura da 113 em Brasília. A moto era conduzida por J. P. C. S., de 36 anos, e o carro por J. F. M., de 71. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência às 13h29, com duas viaturas e onze militares.

MPDFT julga réus por tentativa de homicídio por homofobia O condutor da moto caiu e atingiu o corpo em uma mureta próxima ao local. Ele teve fratura exposta na perna direita, escoriações no corpo e foi transportado ao Hospital de Base. Estava agitado, instável e desorientado. O condutor do MG 6, saiu ileso, permanecendo no local. O local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito.