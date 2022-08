PCDF apreende fumo falsificado no Paranoá

Os suspeitos, caso sejam indiciados, irão responder por crime contra as relações de consumo

Foi registrada a apreensão de fumo falsificado no último sábado (27). A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 6ª Delegacia de Polícia, captou o material no Setor de Industria do Paranoá.

Após uma denúncia, os policiais localizaram a mercadoria em dois galpões. Foi encontrado fumo e bebida alcoólica, que conservava o material.

A delegacia informou que os envolvidos podem ser de outra unidade da federação. Três indivíduos foram encaminhados à delegacia.



A 6ª DP continua as apurações com a finalidade de identificar o responsável.

Os suspeitos, caso sejam indiciados, irão responder por crime contra as relações de consumo.