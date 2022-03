Mistério no Assentamento 26 de Setembro

Corpo de jovem desaparecido há dez dias foi encontrado em cisterna, após mãe do rapaz receber uma ligação anônima

Tereza Neuberger

[email protected]

O corpo do jovem Jean Silva Rodrigues, de 21 anos, desaparecido por volta do dia 4 de março, foi encontrado sem vida, neste domingo (13) dentro de uma cisterna no Assentamento 26 de Setembro, após a mãe do rapaz ter recebido uma ligação anônima com o paradeiro do filho.

Após dez dias de busca pelo paradeiro de Jean, a mãe do jovem recebeu uma ligação anônima e foi informada de que o corpo do filho estaria localizado em uma cisterna nas imediações de onde eles moravam. A mãe então se dirigiu até o local informado no sábado (12), mas não conseguiu encontrar nada.

Familiares entraram em contato com as autoridades e, no dia seguinte, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), se dirigiu até o local, um terreno com a cisterna onde estaria o corpo de Jean Silva. Uma geladeira foi colocada em cima da cisterna para despistar as autoridades.

Os militares localizaram o corpo do jovem no interior da cisterna e contaram com a ajuda de cordas e equipamento especializado para puxar, pelas mãos, a vítima para fora do buraco. Jean estava sem camisa e com as calças na altura dos joelhos.

De acordo com informações preliminares, o corpo do jovem apresentava marcas de tiros, e era possível ver sangue escorrendo da região da barriga e das costas onde possivelmente estariam as perfurações. Uma pedra também teria sido amarrada à cintura do corpo para que ficasse submerso.

A família do jovem está chocada com tamanha crueldade. O caso segue sob investigação pela 8ª Delegacia de Polícia, que aguarda laudo pericial para poder elucidar o que possivelmente teria ocorrido com Jean Silva.