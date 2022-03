Quadrilha que aplicava golpes em professores é presa

Na segunda ligação, a mulher foi orientada a realizar depósitos em contas bancárias para receber o precatório, que nunca foi liberado

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após aplicar golpes contra professores do DF. Além da prisão, que ocorreu na última quinta-feira (10), uma central telefônica amadora foi fechada na Maracanaú, no Ceará.

As investigações começaram no fim do ano passado, após uma professora procurar a delegacia relatando ter recebido chamadas telefônicas do Sindicato dos Professores do DF (Sinpro).

Nelas, os supostos servidores diziam que a vítima tinha precatórios a receber, mas que, para isso, precisava ligar em um número que supostamente era do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Na segunda ligação, a mulher foi orientada a realizar depósitos em contas bancárias para receber o precatório, que nunca foi liberado. Além dela, outros professores do Ceará também denunciaram o golpe.

Após 15 dias de investigação foram identificadas cerca de 400 ligações realizadas pelos envolvidos, que renderam aproximadamente R$ 150 mil. Os crimes eram cometidos por meio de uma espécie de central telefônica.

Durante a operação batizada ‘Meteoro’, foram apreendidos quatro notebooks, 13 celulares, cartões bancários e chipes de telefones. Os suspeitos presos em Maracanaú já foram transferidos para Brasília e cumprem prisão preventiva.

Segundo as investigações, as primeiras ocorrências envolvendo a fraude ocorreram no início de 2021 e o prejuízo total pode chegar a R$ 4 milhões.