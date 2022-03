Homem furta tubos de cobre pela segunda vez em menos de dois meses

A Polícia Militar do DF recebeu a denúncia após um forte estrondo em um restaurante na CLN 306, da Asa Norte

Os policiais militares do 3° Batalhão prenderam um homem na madrugada desta segunda-feira (14), suspeito de roubar tubos de cobre. A Polícia Militar do DF recebeu a denúncia após um forte estrondo em um restaurante na CLN 306, da Asa Norte.

Os policiais chegaram ao local e constataram que os tubos de cobre do ar-condicionado tinham sido furtados, causando a explosão do condensador do aparelho. O gerente do estabelecimento forneceu as características do autor, que foi encontrado próximo a 910 Norte, sujo de óleo e empurrando um carrinho de supermercado com os tubos roubados.

O suspeito havia sido detido pela equipe há 40 dias, pelo mesmo crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 5° Delegacia de Polícia, na Asa Norte. O homem tem passagens por furto de motocicleta, furto em interior de veículo, dano, receptação, furto em estabelecimento comercial e uso e porte de entorpecentes.