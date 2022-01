Mesmo com aumento de casos, Saúde nega surto de gripe no DF

Deste total, cinco pessoal necessitaram de internação hospitalar e outras três foram diagnosticadas como síndrome gripal

Mesmo com o aumento no número de casos de influenza nas últimas semanas no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde negou, nesta segunda-feira (03), que a capital esteja passando por um surto. Segundo a pasta, isso porquê não houveram casos graves registrados pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe)

“A vigilância da Influenza no Brasil e no Distrito Federal ocorre por meio do exame RTq-PCR de secreção de swab nasofaríngeo para pesquisa do vírus, realizado em unidades sentinelas de Síndrome Gripal (SG) e nos casos hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que devem ser notificados no Sivep-Gripe”, explica Cleidiane Carvalho, enfermeira da área técnica de Influenza, da Gerência de Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar.

No total, já foram registrados oito casos da H3N2 e cinco não subtipados. Deste total, cinco pessoal necessitaram de internação hospitalar e outras três foram diagnosticadas pelas unidades sentinelas como síndrome gripal e que não precisariam de internação.

“Um dos principais objetivos da vigilância da Influenza é monitorar o vírus e subtipo viral em circulação, não sendo necessária a coleta de todos os casos de síndrome gripal atendidos na unidade. Após confirmada a circulação viral, os casos podem ser encerrados por vínculo epidemiológico”, afirma Cleidiane.

Testagem

O DF conta com oito unidades sentinelas que realizam a testagem por amostragem de casos com sintomas gripais, conforme preconizado pelo Ministério. São elas: UBS 2 Asa Norte, UBS 12 Ceilândia, UBS 1 Paranoá, UBS 5 Planaltina, UBS 12 Samambaia, UBS 1 Santa Maria, UPA Núcleo Bandeirante e Hospital Brasília.

Independentemente do tipo de vírus detectado, o tratamento para a Influenza é o mesmo: muita hidratação, repouso e boa alimentação. O uso de fosfato de oseltamivir, mais conhecido como Tamiflu®️, é indicado somente para pacientes com casos clínicos agravados, quando orientados pelo médico. O medicamento é entregue nas unidades básicas de saúde mediante receita clínica e não se deve proceder à auto-medicação.