Ibaneis confirma vacinação infantil contra Covid-19

Apesar da confirmação do ministro, o Ministério da Saúde ainda não publicou uma cartilha oficial sobre como funcionará a vacinação em território nacional

Por Evellyn Luchetta e Geovanna Bispo

[email protected]

A aplicação de vacinas em crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 no Distrito Federal foi confirmada nesta segunda-feira, 3, pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Ibaneis, que desde a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sempre se posicionou de forma alinhada com o Ministério da Saúde, afirmando que tomaria uma providência quando o ministério tomasse, confirmou a aplicação junto do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Queiroga, disse à jornalistas, também nesta segunda, que as vacinas contra Covid para crianças devem chegar aos estados na segunda quinzena de janeiro. “Na segunda quinzena elas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído”.

Ao Jornal de Brasília, Ibaneis afirmou que começará as aplicações nos pequenos assim que as doses chegarem ao DF. “Chegando a vacina nós iniciaremos a vacinação, seguindo a pauta do Ministério da Saúde”, disse.

Apesar da confirmação do ministro, o Ministério da Saúde ainda não publicou uma cartilha oficial sobre como funcionará a vacinação em território nacional, sendo assim, o governador aguarda esta publicação para divulgar a organização vacinal da capital federal.

A vacinação infantil foi aprovada pela Anvisa no dia 16 de dezembro, desde que seja aplicada a vacina da Pfizer e em dose menor da oferecida ao restante da população. Pelo menos outros 10 países já estão vacinando essa parcela da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diferenciação da vacina infantil para a vacina regular será feira pela tampa do frasco, que será laranja. Para maiores de 12 anos, o imunizante terá a tampa na cor roxa.