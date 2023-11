Menos da metade dos brasilienses acreditam em preços da Black Friday

Ainda assim, levantamento mostra que 64% dos consumidores ainda farão alguma compra e a maioria deve gastar até R$ 500

Cerca de 48% dos brasilienses acreditam que as lojas abaixam seus preços durante a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (23). Ainda assim, segundo pesquisa da plataforma TIM Ads, 64% do grupo ainda pretende fazer alguma compra durante o período.

A pesquisa, que ouviu 3.186 pessoas no Distrito Federal, com um público predominantemente jovem (78% até 34 anos), ainda mostra que economizar para gastar na data é um comportamento apontado por 17%, enquanto 37% aproveita para adquirir itens que já estavam na lista de desejos há um tempo. Além disso, 17% dizem que aproveitam a data para adiantar as compras de Natal para amigos e familiares.

O levantamento mostra ainda que 36% dos que pretendem aproveitar as promoções planejam gastar até R$ 500, seguidos daqueles que desembolsarão de R$ 501 a R$ 1.000 (23%) e de R$ 1.001 a R$ 2.000 (19%). Outros 11% investirão mais de R$ 2.001 em compras. Roupas, calçados e cosméticos estão no topo da lista de desejos, sendo a preferência de 57% dos entrevistados, enquanto os eletrônicos representam 41% das intenções de compras. A pesquisa também quis saber sobre os métodos de pagamentos preferidos e o PIX é o mais citado (39% das pessoas).