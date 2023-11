Motorista fica ferido após colidir com poste no Lago Sul

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe verificou os possíveis riscos envolvendo o automóvel

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e colidir contra um poste no final da manhã desta quinta-feira (23), na QI 26 do Lago Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe verificou os possíveis riscos envolvendo o automóvel.

Após a verificação, o motorista, que se queixava de dores pelo corpo, como tórax, costelas e abdômen, foi atendido. Ele foi levado para o Hospital de Base (IHBB).

Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada. A corporação afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente.