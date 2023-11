Carro tomba e deixa uma pessoa ferida em Santa Maria

A jovem, que se queixava de dores nos braços, pernas e na região da pelve, foi atendida e transportada para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (23), um acidente em que um carro tombou debaixo do viaduto que leva a Valparaíso, em Santa Maria.

Segundo a corporação, a motorista, identificada apenas como P.P.S., de 21 anos, teria perdido o controle do veículo e tombado na pista.

A jovem, que se queixava de dores nos braços, pernas e na região da pelve, foi atendida e transportada para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Durante o atendimento, foi necessária a interdição de uma das faixas da via. O CBMDF afirmar não ter informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do DF (PMDF) também foi acionada.