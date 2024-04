Manhã de sábado (27) tem seletiva para futebol e natação

Os centros olímpicos e paralímpicos de São Sebastião e Samambaia realizam, neste sábado (27), seletivas de futebol e natação do programa Futuro Campeão. Executado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), o projeto tem o objetivo de revelar novos talentos esportivos.

Nas seletivas, os treinadores vão analisar gestos técnicos, comprometimento e disponibilidade de horário de cada competidor | Foto: Divulgação/SEL-DF

As seletivas de futebol ocorrerão no Centro Olímpico de São Sebastião, das 8h às 12h, para jovens nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011. No Centro Olímpico de Samambaia, das 9h às 12h, serão realizadas as seletivas de natação, com faixa etária de 9 a 16 anos.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, enfatizou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do esporte local. “O Projeto Futuro Campeão representa uma oportunidade única para jovens talentos demonstrarem seu potencial. Nosso objetivo é identificar e apoiar atletas promissores, oferecendo-lhes o suporte necessário para que possam trilhar o caminho rumo ao sucesso esportivo”, afirmou.

Durante a seletiva, os treinadores irão analisar gestos técnicos, comprometimento e disponibilidade de horário de cada competidor, pois os treinos acontecem regularmente.

As seletivas oferecem aos participantes a oportunidade de mostrar suas habilidades e também representam um passo significativo na promoção da prática esportiva e no desenvolvimento de jovens atletas no Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal