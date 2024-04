Sinduscon-DF e Sejus lançam projeto com trabalhadores para valorização da mulher

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), lançará nesta sexta-feira (26/4) o projeto Conversa com Eles. O objetivo é sensibilizar profissionais de canteiros de obras do DF sobre a importância da proteção dos direitos da mulher e fortalecer o combate à violência doméstica.

O lançamento do projeto será realizado no canteiro da obra do Hospital de Planaltina, às 10 horas. Uma equipe de servidores da Sejus vai ministrar palestras e dialogar com os trabalhadores para que reconheçam e valorizem as mulheres na vida familiar e profissional. A proposta é trabalhar incansavelmente para erradicar a violência doméstica e criar um ambiente onde todas as mulheres possam prosperar livremente em todos os lugares que escolherem estar, principalmente em seus lares.

“Palestrantes homens buscarão sensibilizar os trabalhadores, já que, possivelmente, muitos deles nem tiveram oportunidade de ouvir uma orientação para entender que o respeito cabe em todo lugar e entre todas as pessoas, independente do gênero. Essa mobilização ajuda a romper o ciclo de violência a que muito podem ter sido submetidos em algum momento da vida e evitar que seja reproduzido por eles contra as mulheres”, disse a vice-presidente do Sinduscon DF e idealizadora do projeto, Tereza Christina Coelho Cavalcanti.

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, disse que é fundamental reconhecer a importância crítica de promover a valorização da mulher e combater a violência doméstica. “Por meio de parcerias como essa, a Sejus trabalha a garantia da igualdade de gênero e a proteção dos direitos das mulheres, pois assim construímos sociedades mais justas e seguras para todos”, afirmou ela.

Informações são da Sinduscon-DF