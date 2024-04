PCDF prende casal suspeito de tráfico de drogas em uma residência em Ceilândia

Na última quinta-feira (25), um casal, de 23 e 21 anos, foi detido por investigadores da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

A operação policial teve início após a recepção de denúncias anônimas, indicando que o casal estava envolvido em uma intensa atividade de venda de drogas na EQNM 3/5 de Ceilândia, onde uma casa exibia uma faixa com a inscrição “Vende-se Cremosinho”.

Após um breve período de monitoramento do local, os policiais testemunharam um indivíduo se aproximando da residência e adquirindo substâncias ilícitas. Imediatamente, as equipes abordaram o comprador e solicitaram que o vendedor abrisse a porta da casa.

No entanto, o suspeito não acatou as ordens das autoridades, optando por descartar várias porções de drogas, embaladas em sacos herméticos, no terreno dos fundos.

Após a intervenção dos policiais, que conseguiram arrombar a porta da residência, uma busca minuciosa resultou na descoberta de mais porções de entorpecentes e munições de arma de fogo. No terreno adjacente, foram encontradas diversas outras porções de maconha, comprimidos de rohypnol, haxixe, LSD e ecstasy.