Mais um caso da variante Ômicron é confirmado no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou mais um caso da variante Ômicron na capital. O vírus é proveniente de Kingston, Canadá e a cepa foi identificada em uma mulher, na faixa etária de 20 a 29 anos.

A pasta informou que ela foi vacinada com duas doses, sendo a primeira dose com a vacina da Pfizer e a segunda dose da vacina Moderna. Ela chegou de viagem há 10 dias e retornou ao Brasil de Toronto, passando pelo Canadá em escala. A paciente apresentou sintomas leves e já é considerada curada.

Ela fez o teste no dia em que chegou ao DF, em rede privada. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) atestou a contaminação pela Ômicron após o sequenciamento genético do vírus. A variante soma, agora, 17 casos no total. Sendo que 14 vieram do México, 2 da África do Sul e 1 do Canadá. Até o momento, três pacientes foram curados.

Os 14 casos de covid-19 identificados com a variante Ômicron, importados de Cancún, no México, seguem sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Até o momento, a pasta entrou em contato com 61 pessoas. Dessas, 46 apresentaram resultado não detectável para covid-19 e 15 testaram positivo, sendo 12 confirmados com a variante Ômicron e três não sequenciáveis.

A secretaria esclareceu que todos os casos identificados com a Ômicron, até o momento, receberam duas doses da vacina contra covid-19. Nove foram imunizados com a vacina AstraZeneca e cinco com a Pfizer. Duas dessas pessoas estão na faixa etária de 20 a 29 anos, dez na faixa de 30 a 39 anos e dois na faixa de 40 a 49 anos. Nenhum dos casos apresentou sintomas graves e todos permanecem em monitoramento diário pela equipe do Cievs.