Uma capital ainda mais linda

Por Amanda Karolyne

Vemos assim a luz brilhar. Na semana do Natal, mais precisamente nesta quarta-feira, 22 de dezembro, as luzes da época se acenderam, inaugurando a Brasília Iluminada na Esplanada. É a segunda edição do evento que espalha ainda mais o espírito natalino pela cidade.

As luzes foram acesas às 18h30, e toda a ornamentação luminosa se estende em 415.770 metros quadrados, será acesa, assim como o presépio.

O evento também contou com apresentações musicais do Coral 10 e da Orquestra Filarmônica de Brasília no eixo batizado de Céu de Brasília, no Eixo Monumental. O Brasília Iluminada busca trazer os conceitos já marcados na imaginação dos símbolos natalinos. A visitação é gratuita até 20 de janeiro. Além da decoração, o público também poderá assistir a shows, aproveitar as ações sociais e incentivar o comércio local. “É um projeto contemplativo e democrático, que poderá ser apreciado pelos moradores de todo o DF e pelos milhares de turistas que nossa cidade irá receber até o dia 20 de janeiro. É muito mais que uma iluminação de Natal, é um evento de ano novo e de grande simbolismo que contribui ainda mais para firmar Brasília como destino turístico nas festividades de final de ano e durante o mês de janeiro”, afirma o secretário de Economia, André Clemente.

No ano passado, mais de um milhão de pessoas passaram pelo espaço, e a ideia é que seja incluído no calendário oficial de eventos da cidade. “No ano passado, milhares de famílias puderam contemplar a magia do Natal de forma segura no centro da capital do país. O projeto vai além de uma decoração natalina, ele entrega oportunidade para milhares de trabalhadores, aquece a economia da cidade trazendo turistas a toda a cadeia do segmento. Esse é um movimento que integra diversos órgãos do governo em prol de projetar, promover e qualificar a cidade por meio de um novo olhar”, avalia a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça.

Serão 30 dias de arte, magia e luz em evento promovido pelo Governo do Distrito Federal com participação de todas as secretarias e com organização do Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social (Idheias), Organização da Sociedade Civil responsável pelo Brasília Iluminada. Foram contratadas 90 empresas do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) e 6,8 mil postos de trabalhos gerados.

Várias famílias da capital vieram presenciar o festejo. Carolina Beghelli, 39, bancária, veio com a mãe, Lúcia Beghelli, 67, aposentada, e duas filhinhas. A mais velha estava super empolgada com as luzes, dizendo que estava tudo maravilhoso. “Está bem legal, foi bom que inauguram a praça que estava fechada, e agora está bem no clima de Natal”, disse Camila. “As crianças estão amando, e o painel que já tinha ano passado também está bem legal”, conta. Já a mãe, disse que apesar da demora para as luzes serem inauguradas, ficou tudo lindo.

A família de Camila Bulsing, 35, fonoaudióloga, sempre marca presença na inauguração das luzes na Praça do Buriti. “Estou achando maravilhoso, sou apaixonada pelo Natal”, afirma. “Estávamos à espera das luzes e decoração da cidade, que enche a gente de esperança e ilumina a vida da gente”, fala emocionada.

Sempre vem prestigiar

Moradora de Brasília há três anos, faz questão de vir prestigiar a ornamentação da Esplanada, com o marido e o filho – este que, segundo ela, está sempre em busca de uma aventura de Natal, e ama as decorações que nem ela.

O Brasília Iluminada se divide em 11 eixos. A área Torres/Pórticos fica localizada na entrada da Esplanada dos Ministérios e da Praça do Buriti com sinos cenográficos que remetem ao anúncio do nascimento de Jesus. O espaço mais esperado é o Brasília Encantada, que é composto pelo Lago de Brasília, um grande espelho d’água, e o Eixo Central.

Quadrante dos Presentes é uma área com 10 caixas de presentes num espaço que conta com efeitos especiais de luzes, fumaça e neve, levando o público a uma experiência sensorial. O Espaço Luz é uma atração com velas gigantes que formam um castiçal, com mais de mil girassóis que representam a felicidade, a lealdade, o entusiasmo e a vitalidade. Sessenta árvores de LED cenográficas compõem o eixo Árvore Sonho e Realidade, com destaque para a Árvore Monumental de 32 metros de altura.

No Complexo do Buriti, uma árvore de MDF estilizada com palavras-chaves do projeto é o centro da praça que tem ainda mangueiras revestidas de micro lâmpadas. A fachada do Edifício Anexo do Palácio do Buriti abriga o painel de cluster de LED, onde serão exibidos vídeos natalinos.

Os shows ocorrem no Céu de Brasília, que fica entre a Praça do Cruzeiro e a Catedral Rainha da Paz, onde fica montada uma estrutura com tablados, que seguem as regras de distanciamento, para permitir que o público acompanhe as apresentações em segurança.