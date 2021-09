Mais de 50% do público de 12 a 17 anos já tomou a primeira dose

Esse marco considera as vacinações desse público até a última terça-feira (21), quando a faixa etária dos 13 anos começou a receber as doses

51,17% dos adolescentes entre 12 e 17 anos já tomaram a 1ª dose da vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. Esse marco considera as vacinações desse público até a última terça-feira (21), quando a faixa etária dos 13 anos começou a receber as doses. Somente nesse dia, foram imunizadas 11.565 pessoas com a primeira dose e 10.073 com a segunda. Outras 25 receberam a dose única da Janssen.

Idosos

Também na terça-feira foi iniciada a aplicação da dose de reforço em idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPs). A expectativa da Secretaria de Saúde (SES) é vacinar, em três semanas, um total de 1.090 idosos que vivem nessas instituições. A vacinação desse público teve início no Lar Francisco de Assis, localizado no Núcleo Bandeirante, e na Casa do Ceará, na Asa Norte.

No primeiro local, 43 idosos receberam a dose com o imunizante da Pfizer. No segundo, foram 14 vacinados. Outros sete idosos que vivem na Associação dos Excepcionais de Ceilândia também tomaram a dose de reforço, totalizando 64 vacinados.

A dose adicional começou a ser aplicada nesta quarta-feira (22) em idosos com 85 anos ou mais e que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses. Ao todo, 32 pontos de vacinação estão abertos para receber esse público. Os locais podem ser consultados aqui.

Outros públicos

Os grupos que mais buscaram os pontos de vacinação para receber as duas doses foram os idosos com 60 anos ou mais. Essa cobertura contemplou 100% em indivíduos com 65 anos ou mais.

A faixa etária entre 50 e 59 anos já se aproxima dos 100% de cobertura vacinal de D2 ou dose única. Do grupo de 50 a 54 anos, 85% das pessoas já tomaram duas doses ou a dose única; e, do grupo de 55 a 59 anos, 97,19% se encontram com a imunização completa.

A partir desta quinta-feira (23), quem tem marcada a D2 da vacina Pfizer-BioNTech até 27 de outubro poderá antecipar o recebimento dessa dose. É obrigatório levar o cartão de vacina comprovando o recebimento da dose inicial.

Arte: Agência Saúde

*Com informações da Agência Brasília