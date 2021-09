Em Ceilândia, PMDF acaba com ponto de venda de drogas

Os militares encontraram ainda uma bolsa com seis porções de cocaína, uma balança de precisão e mais de R$ 4 mil, em espécie

Nesta terça-feira (21), a Polícia Militar do DF prendeu um homem, de 31 anos, e apreendeu um adolescente de 14 por tráfico de drogas, nas QNN 19, em Ceilândia.

De acordo com a PMDF, o comércio ilegal de drogas ocorria em frente à casa do traficante no Conjunto L da quadra. Os policiais encontraram R$ 420, em dinheiro trocado, no bolso do adolescente e, duas porções de cocaína com o adulto.

Os militares encontraram ainda uma bolsa com seis porções de cocaína, uma balança de precisão e mais de R$ 4 mil, em espécie.

O adolescente foi apreendido e levado para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente, em Taguatinga. Já o adulto foi levado para a 15ª Delegacia, em Ceilândia.

Com informações da PMDF