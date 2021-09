Dois jovens são presos após roubarem dois carros

O primeiro veículo foi roubado na Cidade Ocidental e o segundo em Santa Maria

Na noite de terça-feira (21), a Polícia Militar do DF prendeu dois jovens de 23 anos que roubaram dois carros. O primeiro veículo foi roubado na Cidade Ocidental e o segundo em Santa Maria.

De acordo com a PMDF, os ladrões chegaram em duas motocicletas e renderam o dono do primeiro veículo na Cidade Ocidental. Eles ameaçaram o motorista com um simulacro de arma de fogo. Em seguida, abandonaram as motos e fugiram em direção a Brasília.

Quando chegaram a Santa Maria, a dupla roubou o carro de um motorista de aplicativo. Os presos usaram a mesma arma para rendê-lo e fugiram nos dois carros roubados.

O motorista acionou a Polícia Militar que localizou a dupla por volta da 1h da manhã. Eles estavam em um posto de gasolina dentro de um dos carros roubados. Além deles, havia uma a mulher e três crianças dentro do veículo.

Os policiais militares detiveram os criminosos e os conduziram para a 20ª Delegacia de Polícia. Além dos veículos, a PM também recuperou os celulares das vítimas. A dupla presa vai responder por roubo.

Com informações da PMDF