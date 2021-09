Homem que esfaqueou ex-namorada é preso pela PCDF

De acordo com a PCDF, a motivação seria ciúmes da ex-mulher, de 41 anos, e do namorado dela, de 57

Em menos de um mês de investigações, a Polícia Civil do DF conseguiu prendeu o homem, de 46 anos, acusado de cometer crimes violentos (tentativa de feminicídio e homicídio), em frente a um comércio no Jardim Botânico.

De acordo com a PCDF, a motivação seria ciúmes da ex-mulher, de 41 anos, e do namorado dela, de 57. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o acusado estaciona o veículo logo atrás do carro das vítimas.

Dois dias após o crime, o homem se apresentou com advogado na delegacia, porém fugiu depois. Ontem (21), os policiais conseguiram prender o foragido.

Na direção, está o namorado e no banco do passageiro, a ex-mulher do suspeito. Ambos foram esfaqueados, mas conseguiram sobreviver. O homem já seguia o veículo das vítimas na intenção de cometer os crimes em questão.