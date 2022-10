Mãe e filha morrem após serem atropeladas por motocicleta em Planaltina, no DF

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente de um atropelamento envolvendo uma moto e mãe e filha em Planaltina, no Distrito Federal

Na manhã desta segunda-feira, 10, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência referente de um atropelamento envolvendo uma moto e mãe e filha em Planaltina, no Distrito Federal.

O acidente ocorreu em uma faixa de pedestres na Avenida Independência da cidade. A faixa fica em frente ao mercado Atacadão Dia a Dia.

Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com a senhora S.S.F., 33 anos e uma criança do sexo feminino, aparentando 3 anos, ambas apresentavam ferimentos incompatíveis com a vida. Elas foram avaliadas pelos socorristas e constatado a ausência dos sinais vitais, os óbitos foram declarados no local.

O condutor da moto, foi atendido e avaliado por nossa equipe e constatado que não sofreu ferimentos, encaminhado para o Hospital de Planaltina.

As Polícia Militar e Civil foram acionadas.