Detran-DF realiza ação em faixa de pedestres no centro de Taguatinga

As equipes de fiscalização e educação para o trânsito estão no local desde às 5h30 desta segunda-feira (10)

Desde às 5h30 desta segunda-feira (10), as equipes de fiscalização e educação para o trânsito do Detran-DF estão realizando uma ação integrada na faixa de pedestres do centro de Taguatinga, nas proximidades do local onde ocorrem as obras do novo túnel da cidade.

O objetivo é orientar os pedestres quanto à importância de realizar uma travessia segura na via respeitando o semáforo, e aos condutores, quanto à atenção redobrada à sinalização provisória e, principalmente, aos pedestres e ciclistas que transitam na região.

Enquanto as equipes da Diretoria de Educação orientam os pedestres e motoristas, as equipes da Diretoria de Fiscalização fazem o controle do tráfego.