Marcelo Conceição fecha o calendário nacional de Parabadminton conquistando o hepta

O final de semana não poderia ter sido melhor para o atleta de parabadminton, Marcelo Conceição. O brasiliense faturou o ouro na simples, classe WH1 (cadeira de rodas) e também levou o bronze nas duplas no Centro de Treinamento Paraolímpico em São Paulo.

Com o fim do VII Campeonato Brasileiro da modalidade, o circuito de competições nacionais chegou ao fim. A medalha de ouro é a segunda conquistada de Marcelo que fecha o ano nos torneios brasileiros com 100% de aproveitamento. A disputa individual foi contra o paulista Rodolfo Cano, até então líder do ranking, e o brasiliense venceu com um placar de 21 x 13 e 21 x 06. Com o resultado, Marcelou se tornou heptacampeão brasileiro.

Já na disputa das duplas, a semifinal foi uma decisão antecipada contra a dupla de São Paulo e o atleta do Distrito Federal ficou com o bronze.

Foto: Divulgação

Marcelo Conceição agradeceu a sua equipe multidisciplinar pelo bom desempenho na capital paulista e agora foca os torneios internacionais. “A competição foi tudo dentro do esperado. Na categoria Simples WH1, consegui aplicar tudo o que treinamos durante a nossa preparação em para a competição e fiz um bom torneio, principalmente na final, onde tive tranquilidade para a conquista”, ressaltou o atleta que embarca em novembro para o Mundial do Japão.