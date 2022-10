Expectativa de vagas temporárias no fim de ano quase dobra no Distrito Federal

A pesquisa estima 3,5 mil novos postos de trabalho para reforço das equipes de venda no Natal, Black Friday e Copa do Mundo

A expectativa dos lojistas sobre a contratação de mão de obra temporária no comércio do Distrito Federal cresceu 61% em 2022, na comparação com o ano passado. A média de funcionários por empresa também subiu, passando de 2,26 para 2,96. Com isso, a previsão de vagas disponíveis quase dobrou e chegou a 3,5 mil, ante os 1,8 mil de 2021. Os dados são da pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF (IF-DF), que ouviu 503 lojistas de 29 segmentos, em diferentes Regiões Administrativas (RAs).

O levantamento mostra que 29,82% dos lojistas consultados têm a intenção de contratar mais funcionários para reforço nas equipes de venda durante o Natal, Black Friday e Copa do Mundo. É a maior expectativa dos últimos cinco anos. No recorte dos segmentos de maior representatividade nas vendas de Natal (calçados; cama, mesa e banho; cosméticos e perfumarias; eletrônicos; materiais esportivos; supermercados e, vestuários e acessórios), esse percentual sobe para 38,87%.

As admissões devem aquecer a economia do DF a partir da primeira quinzena de novembro, período em que 34% dos contratos de trabalho começam a ser fechados, segundo os empresários consultados. A maioria, porém, deve contratar ao longo da primeira quinzena de dezembro (44%). Outubro também aparece na lista, mas com apenas 4% das intenções. A possibilidade de que esses funcionários se tornem efetivos na empresa é de 52,67%.

No ano passado, a previsão foi superada. Pesquisa pré-contração registou que 18,36% planejavam aumentar a quantidade de vendedores, mas o resultado do pós-venda revelou que a taxa atingiu 22,02%. No total, em 2021 foram contratadas 2,1 mil pessoas – 300 a mais que o esperado.

O número de indecisos na atual pesquisa foi o menor na série histórica. O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, acredita que, com base em diversos indicadores econômicos, eles tenham migrado para o grupo daqueles que já decidiram contratar. “Registramos deflação nos últimos meses e aumento na taxa de ocupados neste período, em relação a 2021. Além disso, agosto foi um mês de destaque para as vendas no comércio em todo país, incluindo a nossa capital, com aumento de 3,6%, apresentando o terceiro melhor desempenho entre a Unidades Federativas, segundo o IBGE. Isso sem contar no otimismo dos empresários do DF, que subiu pela sétima vez em setembro, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC)”, acrescenta o presidente da Fecomércio-DF.

O segmento que mais deverá contratar neste fim de ano é o de minimercado, mercearia e armazéns, com média de 10 trabalhadores temporários. Os supermercados aparecem em seguida, com 8,67. Padaria e confeitarias (3,78), lojas de calçados (3,28), eletrônicos (3,7) e cabeleireiros (2,75) aparecem na sequência.

Neste ano, os pré-requisitos mais demandados pelos empresários para contratar novos trabalhadores são: flexibilidade de horário (20,44%), comportamento proativo (19,71%) e experiência prévia (17,52%). Sobre o comportamento dos funcionários perante o trabalho, os empresários esperam, em primeiro lugar, o “saber ouvir”. Na sequência, assiduidade, responsabilidade, pontualidade, atitude ética, cordialidade e higienização do local de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre 69,58% de lojistas que optaram pela não contratação, o motivo mais alegado foi por estarem avaliando a necessidade e a demanda (31,70%). Quadro de funcionários suficientes e (28,53%) pouco movimento (10,95%) vêm em seguida.

O presidente José Aparecido ressalta que as informações do IF-DF são primordiais para o monitoramento da economia do Distrito Federal em períodos de datas comemorativas.

A pesquisa ajuda os empresários no planejamento dos estoques e a decisão sobre contratação. Foram consultadas empresas de porte micro, pequeno, médio e grande.

Sobre as localidades, 27,3% se situam no Plano Piloto, enquanto 72,7% nas demais Regiões Administrativas. Lojas de shopping representam 13,5% da amostra, ante 86,5 no comércio de rua. A coleta dos dados aconteceu entre os dias 20 de setembro e 3 de outubro de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confiança do empresário aumenta

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que o Índice de Confiança do Empresário do Distrito Federal (Icec-DF) subiu pela sétima vez consecutiva em setembro, atingindo o maior patamar em 12 meses. Com 126,3 pontos, o crescimento no mês foi de 1,2% em comparação com agosto. Em relação a setembro de 2021, a taxa aumentou 7,3%. Ao longo de todo esse perídio, o índice se manteve acima da zona de satisfação (100 pontos).

Segundo a economista responsável pelo estudo, Izis Ferreira, o otimismo maior foi influenciado pelo desempenho atual da economia (+4,1% em relação a agosto) – um dos indicadores que contribuem para a formação do Icec-DF. Outra análise revela que os comerciantes estão mais otimistas com relação aos próximos meses. Esse indicador subiu +3,6% em setembro. Ambas as medições se destacaram com as maiores altas na passagem mensal.

Antecipando o movimento de organização para festas de fim de ano, a pesquisa da Confederação mostrou que cresceu, no mês de setembro, entre os varejistas do DF, a intenção de contratar funcionários (+3%).