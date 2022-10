PRF apreende mais de 30 quilos de pasta de cocaína na BR 070

Uma equipe da PRF-DF que fiscalizam veículos na BR 070 apreendeu mais de 30 quilos de pasta base de cocaína num Ford Fiesta

Na noite desse domingo, 09, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Distrito Federal que fiscalizam veículos na BR 070 apreendeu mais de 30 quilos de pasta base de cocaína num Ford Fiesta com placas do Mato Grosso.

O carro era conduzido por uma mulher de 40 anos, natural de Feira de Santana, na Bahia. Um homem de 26 anos que dava cobertura para a mulher e que estava num Ford Ka, com placas da Bahia, também foi preso.

Durante a abordagem, os policiais entrevistavam os suspeitos quando perceberam várias contradições. A equipe decidiu então levar os dois veículos e os condutores para a unidade da PRF em Ceilândia e lá fizeram uma fiscalização minuciosa nos dois carros, quando encontraram pacotes de pasta base de cocaína muito bem embalados num compartimento secreto no Fiesta.

O homem que conduzia o Ford Ka fazia o trabalho de batedor e confessou que receberia R$ 5 mil pelo serviço. A dupla foi presa em flagrante e conduzida com os veículos e a droga para a Polícia Civil do DF.