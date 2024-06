Loja auto elétrica pega fogo em Taguatinga

Uma loja auto elétrica pegou fogo, na manhã desta terça-feira (25), no Setor de Oficinas H Norte, em Taguatinga. Apesar do susto, não houve vítima.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três viaturas foram direcionadas à auto elétrica. Ao chegar no local, as equipes e socorro se depararam com a loja em chamas e iniciaram imediatamente o ataque rápido e direto ao fogo.

Poucos minutos depois, a situação estava controlada, o que impediu que as chamas se espalhassem para outros materiais e lojas nas proximidades. Sendo assim, após o combate, foi realizado o rescaldo e gerenciamento dos riscos para evitar uma possível reignição.