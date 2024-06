CBMDF envia 30 militares em ajuda ao Mato Grosso do Sul

Em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (CBMMS) e ao combate aos

incêndios florestais que assolam a região do Pantanal, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito

Federal (CBMDF) em parceria com a Força Nacional, enviará a região nesta quarta-feira, dia 26 de Junho, 30 militares além de diversos equipamentos para uso na operação.

Os Bombeiros Militares que seguem são especialistas em prevenção e combate à incêndios

florestais, tendo atuado em diversas outras missões no Brasil, inclusive no próprio Pantanal.

Ressaltamos que o efetivo enviado não afetará a proteção do Distrito Federal em relação aos

incêndios que ocorrem em nosso território.

O CBMDF reforça seus laços de cooperação com os demais Corpos de Bombeiros do Brasil,

ciente de que a reciprocidade e a missão fim bombeiro militar é o que nos une.

Com informações do CBMDF