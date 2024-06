CBMDF é acionado após ônibus escolar pegar fogo em uma garagem na Cidade do Automóvel

Na madrugada desta terça-feira (25), um incêndio em um ônibus escolar estacionado na garagem de uma empresa de transporte escolar na Cidade do Automóvel, região do Guará, Distrito Federal, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O incidente ocorreu na SCIA Quadra 12. Ao chegarem, os bombeiros encontraram o ônibus escolar completamente envolto em chamas. A equipe de socorro iniciou um ataque rápido e direto ao fogo, conseguindo extinguir as chamas em poucos minutos e evitando que o incêndio se espalhasse para outros veículos estacionados no pátio.

De acordo com um funcionário da empresa, o fogo foi notado no veículo e a equipe rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros. Graças à rápida intervenção, os danos foram limitados ao ônibus incendiado e não houve feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.