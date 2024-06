PCDF prende 13 homicidas durante operação em todo o DF

Na primeira quinzena de junho, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP), lançou a Operação Animus Necandi. O objetivo foi cumprir mandados de prisão contra indivíduos acusados de homicídio ou feminicídio, com prisões preventivas ou condenatórias já decretadas pelo Poder Judiciário.

Durante a operação, foram cumpridos 13 mandados de prisão. Entre os detidos, estavam criminosos que ostentavam tatuagens dos artigos 121 e 157 do Código Penal, que correspondem aos crimes de homicídio e latrocínio, respectivamente. Alguns dos presos também exibiam tatuagens de figuras de palhaço, frequentemente associadas a criminosos envolvidos em roubos, formação de quadrilha e assassinatos de policiais.

A PCDF informou que, ao longo de duas semanas, foram efetuadas as prisões de 13 homicidas que estavam em “locais incertos e não sabidos,” espalhados por diversas regiões do Distrito Federal. Desses mandados, sete eram decorrentes de sentenças penais condenatórias e oito eram mandados de prisão preventiva por homicídios.

O nome da operação, Animus Necandi, deriva do latim e significa “intenção de matar” ou “vontade de matar,” um termo utilizado no direito penal para destacar a intenção deliberada do agente ao cometer um crime contra a vida de outra pessoa.