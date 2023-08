Jovem é violentada por motorista de aplicativo em Taguatinga

A vítima foi abandonada no local do crime

Uma jovem de 19 anos pegou um Uber em Águas Claras com destino a Ceilândia, onde reside com sua família. O que deveria ser uma viagem tranquila rapidamente se transformou em um pesadelo, quando a vítima notou um desvio de rota do motorista.

O trajeto da jovem começou por volta das 8h49 da noite do último domingo (13), como revelado em um comprovante de viagem. No entanto, após apenas 20 minutos de viagem, ela percebeu que o motorista estava seguindo em direção a Taguatinga, mais especificamente ao Setor H Norte, onde existem várias oficinas.

A vítima questionou o motorista sobre o motivo, mas recebeu apenas o silêncio como resposta. Pouco depois, o motorista parou em um terreno baldio, onde, segundo o relato da vítima à polícia, ela foi violentada.

A vítima conseguiu acionar a polícia militar, fornecendo detalhes do carro e até uma foto do agressor. As autoridades imediatamente começaram a busca pelo motorista.

O suspeito foi encontrado na EPTG, na altura do Guará. Durante a abordagem o suspeito permaneceu em silêncio, exaltando que só iria falar com o delegado.