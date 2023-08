Roda desprende de veículo e atinge motociclista na EPIA Sul

Três viaturas e onze militares foram empregados para lidar com a situação

Por volta das 18h30, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para atender um acidente na rodovia que envolveu o desprendimento de uma roda traseira de um automóvel, resultando em uma colisão.

O incidente ocorreu no sentido Santa Maria da rodovia, quando a roda traseira de um Automóvel Fiat/Ideia, de cor prata, conduzido por um homem, de 36 anos, se soltou e atravessou o canteiro central da via. A roda atingiu violentamente a motocicleta Ronda/CB 500, de cor vermelha, que era conduzida por um motociclista, de 43 anos, que estava no sentido Brasília.

O impacto foi tão intenso que o motociclista perdeu o controle da direção e caiu junto com a passageira que estava na garupa. Os socorristas chegaram prontamente ao local e prestaram assistência aos envolvidos no acidente. O condutor da motocicleta, apresentava uma fratura no membro superior direito e queixava-se de dores no ombro direito. Ele foi cuidadosamente transportado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB), onde chegou consciente, orientado e em estado estável.

Uma cena ainda mais preocupante envolveu uma criança, de 12 anos, filha do condutor da motocicleta. Ela sofreu um ferimento no pé direito com hemorragia ativa, além de escoriações em diferentes partes do corpo. A equipe de socorristas agiu rapidamente, garantindo os primeiros cuidados necessários. A menor foi transportada para o IHBB em estado consciente, orientada e com estabilidade clínica.