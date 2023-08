Incêndio em lancha às margens do Lago Paranoá

O CBMDF respondeu rapidamente ao chamado de emergência, enviando um contingente de 28 militares, seis viaturas e uma embarcação para o local

Uma ocorrência de incêndio em uma lancha mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na tarde de domingo (13). O incidente aconteceu por volta das 17h49 no posto de abastecimento localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, às margens do Lago Paranoá.

Ao chegar, as equipes se depararam com as chamas que envolviam uma lancha, a qual estava estacionada no posto de abastecimento. Funcionários do posto já haviam iniciado o combate ao fogo utilizando aparelhos extintores.

Sob a coordenação das equipes de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, os esforços para controlar as chamas foram intensificados, culminando na extinção completa do incêndio. Entretanto, a situação se mostrou mais grave devido às vítimas que sofreram queimaduras no decorrer do incidente.

Três pessoas a bordo da lancha foram afetadas pelas chamas. Uma criança de 9 anos, apresentava queimaduras de 2º e 3º graus em cerca de 70% de seu corpo, incluindo rosto e membros inferiores e superiores. Ele foi prontamente atendido pela equipe de resgate e encaminhado consciente, porém desorientado, ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

O pai da criança, de 42 anos, também sofreu queimaduras em 40% de seu corpo, com lesões nos membros inferiores, superiores e rosto. Além disso, ele relatou dores no ombro esquerdo. Ele foi transportado para o HRAN consciente, orientado e com estabilidade clínica.

Outro membro da família, um idoso de 68 anos, apresentou queimaduras de 1º grau no braço esquerdo e estava em estado de crise nervosa. Ele foi levado ao HRAN com sinais clínicos estáveis, consciente e orientado.

As autoridades do CBMDF também tomaram medidas para gerenciar os riscos decorrentes do cenário de emergência. Ventilação no interior da embarcação foi realizada para garantir a eliminação dos gases acumulados.