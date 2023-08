PMDF apreende arma de fogo em Brazlândia

A ação resultou na apreensão da garrucha, além de seis munições

No último domingo, por volta das 20h50min, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) através do Tático Operacional Rodoviário (TOR) desencadeou uma operação bem-sucedida na região de Brazlândia, resultando na apreensão de uma arma de fogo.

Durante a ação estratégica, os policiais do TOR conseguiram apreender uma garrucha de fabricação artesanal.

O indivíduo que estava em posse da referida arma foi prontamente detido e conduzido até a 18ª Delegacia de Polícia, onde enfrentará acusações por porte ilegal de arma de fogo.