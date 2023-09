PRF e PMGO apreendem 1.533 Iphones em Cristalina

Ao todo, foram 1.533 aparelhos, sem notas fiscais, que seriam levados de São Paulo para Goiânia (GO)

Na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação integrada com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) apreenderam, uma carga irregular de IPhones, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

As buscas começaram na noite desta segunda-feira (11) quando um Hyundai Creta fugiu da fiscalização da PRF, na BR 050. Durante perseguição ao veículo, a viatura da PRF foi fechada por Honda HRV, de cor branca, que tentou tirá-la da pista. Porém, os veículos conseguiram fugir, por estrada de chão, nas proximidades de Cristalina.

Os PRFs, então, solicitaram apoio da PMGO para conseguir localizar os veículos e seus ocupantes. Foi após o amanhecer que uma equipe da PMGO conseguiu abordar o Creta suspeito, no qual não havia nenhuma irregularidade aparente, nem para seu condutor. Os policiais continuaram na busca pelo Honda HRV, localizando o veículo em Cristalina. A carga estava aparente, com grande parte acondicionada em cima do banco traseiro. O preço avaliado dos 1.533 aparelhos ficou em R$ 4.589.183,00.

Os condutores dos veículos, de 34 e 47 anos de idade, confessaram que viajavam juntos e que buscaram os equipamentos no estado de São Paulo e levariam para Goiânia. Diante dos fatos, os envolvidos foram detidos e, juntamente com a carga e os veículos, foram encaminhados para a Polícia Federal de Brasília e responderão pelo crime de Descaminho.