33ª DP prende suspeito de dupla tentativa de homicídio

De acordo com o inquérito policial, no momento do crime as vítimas

estavam consumindo bebida alcoólica, quando foram surpreendidas pelo

suspeito, o qual, acompanhado de outro homem, efetuou vários disparos de

arma de fogo em suas direções.

No dia 12 de setembro, a 33ª DP deflagrou operação a fim de prender um

homem, o qual é apontado pelas investigações como sendo um dos autores da

dupla tentativa de homicídio qualificada ocorrida no dia 11/08/2023 – na EQ 417

/418, Campo Sintético, Santa Maria/DF.

As vítimas foram socorridas ao hospital em estado grave, mas passam

bem. Ao ser interrogado sobre as circunstâncias que motivaram o crime, o

suspeito preferiu permanecer em silêncio, havendo fortes indícios nos autos de

que o crime tenha sido motivado por divergências ideológicas entre facções

criminais rivais.

Assessoria de Comunicação – Ascom/DGPC

