Homem é detido por tráfico de drogas em Planaltina

No bolso do suspeito foi encontrada uma certa quantidade de maconha e R$ 100,00 em espécie. Outra quantidade da mesma droga também foi localizada após uma busca no perímetro. O Gtop 34 verificou que havia outras denúncias contra o suspeito registradas na PCDF.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas, às 19h30 desta terça-feira (12), em Planaltina. A equipe da PMDF viu o suspeito entregando drogas para um ciclista que fugiu assim que notou a presença dos policiais na Quadra 05.

No bolso do suspeito foi encontrada uma certa quantidade de maconha e R$ 100,00 em espécie. Outra quantidade da mesma droga também foi localizada após uma busca no perímetro. O Gtop 34 verificou que havia outras denúncias contra o suspeito registradas na PCDF.

O Gtop 34 foi até a casa do suspeito e a esposa dele autorizou a entrada dos policiais. Na busca foram encontrados dois potes com maconha, um saco com duas pedras de cocaína, duas balanças de precisão e uma máquina de cartão. A esposa do suspeito disse que tudo pertencia ao seu marido.

O material apreendido e o suspeito foram conduzidos para a 16ª DP, onde ele foi registrado.