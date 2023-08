Jovem é presa após receber 22 pacotes com anabolizantes pelo correio

A jovem recebeu a encomenda em seu endereço em Águas Claras. Ela pode pegar uma pena de 10 a 15 anos de prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma jovem, de 23 anos, suspeita de vender ilegalmente anabolizantes. A mulher foi presa nesta quinta-feira (03), no momento em que recebeu 22 pacotes com diversos frascos da substância pelos correios.

A operação, denominada Hulck, teve início quando a equipe da 1ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) recebeu informações de encomendas suspeitas pelos Correios. As suspeitas foram confirmadas com o apoio dos cães da PCDF. Nos pacotes investigados havia substâncias identificadas como anabolizantes, que seriam entregues em Águas Claras.

A jovem que recebeu a encomenda foi autuada por fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde. Ela pode pegar pena de 10 a 15 anos de prisão.